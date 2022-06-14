Часть улицы Октябрьской в Брянске заасфальтировали

На ремонт потратят около 52 миллионов рублей.

На улице Октябрьской в Советском районе на участке от улицы Топальской до улицы Фокина уложили асфальт. Об этом сообщили в горадминистрации.

В этом году улицу Октябрьскую ремонтируют на двух участках, протяжённостью 1,7 километра.

От улицы Пролетарской до улицы Топальской работает подрядчик «Дортрансстрой». Здесь уже на 75% готовы тротуары. От улицы Топальской до улицы Фокина готово дорожное покрытие. А отрезок дороги от улицы Фокина до улицы Пролетарской находится в хорошем состоянии и там менять покрытие не будут.

На втором участке от улицы Дуки до дома №62 по улице Октябрьской ремонт делает ООО «Даймонд». Здесь уже полностью сделали и подключили новое светодиодное освещение. Рабочие готовятся асфальтировать тротуары.

На втором участке улицы Октябрьской уже обустроено и включено новое светодиодное освещение. Здесь также благоустраиваются тротуары, на этой неделе запланировано их асфальтирование. К укладке асфальта на самой проезжей части подрядчик приступит позже.

Капремонт улицы Октябрьской обойдётся почти в 52 миллиона рублей.