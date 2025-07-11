День Брянского поля посетили делегации из Белоруссии. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.

11 июля в селе Кокино Выгоничского района открылась 16-я агропромышленная выставка «День Брянского поля». В церемонии открытия участвовали Александр Богомаз, председатель комитета Госдумы по физкультуре и спорту Олег Матыцин, директор департамента министерства сельского хозяйства России Роман Некрасов, а также делегации из Орловской, Курской, Калужской и Воронежской областей, а также республики Беларусь.

«Все достижения — результат многолетнего совместного труда аграриев и ученых, обмена опытом, реализации инвестиционных проектов. Брянская область занимает 60-ю позицию в общероссийском рейтинге по плодородию почв, но союз науки и труда, применение современных агротехнических методов позволяет нам быть лидером российского АПК. И это при тех условиях, в которых живет наш приграничный регион», — подчеркнул Александр Богомаз.

На выставке представили современную сельхозтехнику, оборудование, удобрения и средства защиты растений. Кроме того, на 80 гектаров продемонстрировали более 250 делянок сортов и гибридов сельскохозяйственных культур, в том числе 60 сортов картофеля. Свои достижения и разработки представили небольшие и крупные фермерские хозяйства.