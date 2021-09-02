Для Брянска купят 32 белорусских автобуса за 291 миллион рублей

Новые автобусы поставят до 10 декабря.

В Брянске подвели итоги аукциона на поставку 32 новых автобусов для городского пассажирского автотранспортного предприятия.

В электронном аукционе участвовали два поставщика. После того как у одного из них выявили несоответствия в документации, победителем признали ООО «Автотехком».

До 10 декабря компания поставит в город Брянск 32 новых автобуса марки «МАЗ-103» Минского автомобильного завода. Каждый автобус будет оборудован тремя электронными маршрутоуказателями, внутрисалонным табло, автоинформатором, ГЛОНАСС, цифровым тахографом, кондиционером и системой видеонаблюдения. В каждом автобусе предусмотрено одно оборудованное место для инвалидных колясок с механизмами крепления.

В ходе аукциона удалось снизить стоимость закупки на 3% – c 300 до 291 миллиона рублей. Стоимость одного автобуса с учетом дополнительного оборудования составила порядка 9 миллионов рублей.

Два года назад такую модель автобуса тестировали в городском пассажирском автотранспортном предприятии – она хорошо зарекомендовала себя среди пассажиров.