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Долг предпринимателей перед бюджетом Брянска достиг 8,5 миллиона рублей

2021, 29 октября 12:00 Экономика
Долг предпринимателей перед бюджетом Брянска достиг 8,5 миллиона рублей
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Неплательщиков вызвали на заседании комиссии по неплатежам.

Замглавы Брянской городской администрации Ольга Астахова провела заседание комиссии по неплатежам.

Как сообщает мэрия, размер долга предпринимателей в городской бюджет города Брянска достиг 8,5 миллиона рублей. В эту сумму входят арендная плата за муниципальное имущество и помещения, неразграниченные земли, а также налог на имущество физических лиц.

Ряд владельцев салонов красоты, магазинов промтоваров и арендодателей еще до начала комиссии частично рассчитались с бюджетом Брянска. С остальных в мэрии взяли обязательства рассчитаться с долгами в течение одного-двух месяцев.

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