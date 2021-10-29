Долг предпринимателей перед бюджетом Брянска достиг 8,5 миллиона рублей

Неплательщиков вызвали на заседании комиссии по неплатежам.

Замглавы Брянской городской администрации Ольга Астахова провела заседание комиссии по неплатежам.

Как сообщает мэрия, размер долга предпринимателей в городской бюджет города Брянска достиг 8,5 миллиона рублей. В эту сумму входят арендная плата за муниципальное имущество и помещения, неразграниченные земли, а также налог на имущество физических лиц.

Ряд владельцев салонов красоты, магазинов промтоваров и арендодателей еще до начала комиссии частично рассчитались с бюджетом Брянска. С остальных в мэрии взяли обязательства рассчитаться с долгами в течение одного-двух месяцев.