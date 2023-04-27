В прошлом году доход в бюджет Брянска вырос на 3,5 млрд рублей. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

В Брянской городской администрации на заседании коллегии обсудили исполнение бюджета города Брянска за 2022.

Так, в 2022 году доходная часть бюджета составила 16,5 миллиардов рублей. Эта статья выросла на 27,5% или на 3,5 млрд рублей по сравнению с 2021 годом. В том числе налоговые поступления увеличились на 281,7 млн рублей, а неналоговые — более чем на 100 млн рублей.

Более 57% город тратит на образование, культуру, спорт и социальную политику, уточнила начальник финансового управления Брянской городской администрации Елена Качур.