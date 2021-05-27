Глава РЖД предупредил о ненадежности брянских тепловозов для БАМа

При их эксплуатации зафиксированы случаи неисправностей тяговых электродвигателей.

Глава РЖД Олег Белозеров сообщил министру промышленности Денису Мантурову о конструктивных недостатках тепловозов «Трансмашхолдинга», в состав которого входит Брянский машиностроительный завод, и сложностях их использования на БАМе.

Как сообщает РБК, он предупредил Минпромторг о рисках нарушения сроков доставки грузов, если надежность локомотивов не будет повышена.

В числе основным неисправностей – ненадлежащее качество самих локомотивов и комплектующих, наличие конструктивных недоработок, а также «неритмичная» работа сервисной компании, которая должна их обслуживать.

При этом надежное функционирование локомотивов при перевозке поездов повышенной массы в особых климатических условиях необходимо для достижения целевых показателей проекта по модернизации Восточного полигона (БАМа и Транссиба). Стоимость проекта превышает 1,5 триллиона рублей.

«Сегодня ни одна из выпускаемых отечественными предприятиями серий тепловозов не обеспечивает достижения установленных показателей надежности при их эксплуатации на БАМе», – цитирует Олега Белозерова РБК.

На Восточном полигоне сейчас эксплуатируется три вида локомотивов производства Брянского машиностроительного завода: тепловозы серий 2ТЭ25А «Витязь», 2ТЭ25КМ и 3ТЭ25К2М. По словам главы РЖД при эксплуатации этих тепловозов на БАМе зафиксированы «массовые» случаи неисправностей тяговых электродвигателей, вызвавшие многочасовые перерывы в движении поездов.

Белозеров предложил обсудить вопрос на совещании с участием представителей РЖД, Минпромторга и «Трансмашхолдинга».