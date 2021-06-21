Каждая восьмая картофелина в России выращена в Брянской области

Темпы развития овощеводства в регионе похвалили в Минсельхозе.

Директор департамента растениеводства, механизации, химизации и защиты растений Министерства сельского хозяйства Российской Федерации Роман Некрасов отметил успехи Брянской области в сельском хозяйстве.

«Казалось бы, такая небольшая территория на западе нашей страны сегодня играет большую роль не только своими инновациями и подходами, но уже и объемами производства на российском рынке. Наш короткий анализ показывает, что каждая восьмая картофелина в Российской Федерации выращена на территории Брянской области. Мы видим, что брянский рапс занимает практически 5% от объема рапса по всей стране. Конечно, те заделы по урожайности, по применению современных технологий, заслуживают искреннего уважения», – сообщил Роман Некрасов во время круглого стола в Брянском агроуниверситете.

По словам Некрасова, для Минсельхоза РФ «Брянская область является важным советчиком, экспертом по тем мерам государственной поддержки».