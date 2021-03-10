Минсельхоз поддержит брянских птицеводов льготными кредитами

Минсельхоз РФ подготовил проект новых мер господдержки птицеводов.

Как сообщает региональный оперштаб по борьбе с распространением коронавируса на Брянщине, проект призван сохранить финансовую устойчивость птицефабрик и стабилизировать цены на их продукцию.

Проектом предусмотрена возможноть увеличения льгнотного краткосрочного кредитования птицефабрик в регионах, включая Брянскую область, с 1 млрд рублей в год до 1,5 млрд рублей в год по направлениям развития птицеводства и переработки продукции птицеводства.