Московское предприятие купило Новозыбковский машиностроительный завод

Сумма сделки составила 599,9 миллиона рублей.

Обанкротившийся Новозыбковский машиностроительный завод приобрела московская компания «Гарант Рейл Сервис». Покупка площадей и мощностей завода обошлась в 599,9 миллиона рублей.

В первую очередь власти обещают погасить долги по зарплате перед работниками завода.

«Сегодня можно официально сказать о том, что свершилось то, к чему мы так долго шли, чего все так долго ждали и во что верили! У нашего завода появился новый хозяин, который, мы надеемся, вместе с нами продолжит сотрудничество долгое время, а у нас появится работа в родном для нас городе!» – надеются сотрудники Новозыбковского машиностроительного завода.

«Гарант Рейл Сервис» занимается ремонтом грузовых вагонов и поставкой запасных частей и комплектующих для их ремонта.