Новое отечественное медоборудование поступило в Жуковскую больницу

Шесть единиц медицинского оборудования приобрели для больницы Жуковского района. Об этом рассказали в региональном правительстве.

В 2022 году по программе «Модернизация первичного звена здравоохранения Брянской области» для Жуковской межрайонноц больницы купили новый электрокоагулятор хирургический отечественного производства.

Прибор позволяет проводить операции с меньшей кровопотерей. Прибор локально воздействует на ткань. А на экране отображается режим работы.

У нового коагуляторы больше дополнительных инструментов, чем у подобных моделей имеющихся в больнице. Это позволяет делать больше видом операций. А сам процесс проще для хирурга.

Всего в 2022 году в Жуковскую межрайонную больницу поступило 6 единиц медицинского оборудования отечественного производства.