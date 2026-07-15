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Образование

Более тысячи брянских школьников вышли на работу в летние каникулы

2026, 15 июля 16:36
Более тысячи брянских школьников вышли на работу в летние каникулы
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Более тысячи брянских школьников вышли на работу в летние каникулы. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии. 

 

Центр занятости населения города Брянска организовал полезные летние каникулы для 1296 подростков. Они стали участниками программы временного трудоустройства молодёжи в возрасте от 14 до 18 лет. Особое внимание уделяется подросткам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации и состоящим на профилактическом учёте в комиссии по делам несовершеннолетних. Зарплату юным сотрудникам учреждений платит государство. 

Договоры о временном трудоустройстве заключены со школами, лицеями, гимназиями, профучилищами и библиотеками. Почти 50 подростков занимаются прополкой цветников и благоустройством улиц на базе городского дорожного управления. Свыше 50 ребят работают в спортшколе «Партизан» и спорткомбинате «Спартак».

«Ребята у нас работают пять дней в неделю с 9 утра до часу дня. Занимаются благоустройством территории «Спартак-Арены» и Дворца зимних видов спорта. Пропалывают цветники, убирают траву, подметают. Такая помощь для нас очень важна», – отметил руководитель спортивного комбината «Спартак» Игорь Гончаров.

Программа поддержки молодёжной занятости продолжит свою работу и после окончания летних каникул. Ещё 490 школьников осенью, в свободное от учёбы время, будут по два часа в день заниматься благоустройством учебных заведений.

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