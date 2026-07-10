Подозреваемого в краже мопеда 18-летнего парня задержали брянские полицейские

2026, 10 июля 18:09

Подозреваемого в краже мопеда 18-летнего парня задержали брянские полицейские. Об этом сообщили в региональном УМВД.

В полицию о краже заявил владелец магазина в городе Почепе. Ночью на склад проник вор. Злоумышленник похитил мопед марки «Альфа» стоимостью 67 400 рублей.

Оперативники уголовного розыска выяснили, что к краже причастен 18-летний житель Почепа. Похищенный мопед полицейские у него изъяли.

Возбуждено уголовное дело. Юноше грозит до пяти лет колонии. До суда он будет находиться под подпиской о невыезде.