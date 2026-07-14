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Криминал

Мошенники под видом экспертов похитили у брянцев более трёх миллионов рублей

2026, 14 июля 11:11
Мошенники под видом экспертов похитили у брянцев более трёх миллионов рублей
Источник фото

Мошенники под видом экспертов похитили у четырёх жителей Брянской области более трёх миллионов рублей. Об этом сообщили в региональном УМВД. 

 

Сразу четверо жителей Брянщины стали жертвами телефонных мошенников, обещавших быстрый заработок на инвестициях. Житель Красногорского района по совету незнакомого «эксперта», перевел 2,7 миллиона рублей для якобы выгодного вложения. После получения денег собеседник перестал выходить на связь. Обещанной прибыли брянец так и не увидел и вернуть свои сбережения не смог. 

По аналогичной схеме были обмануты ещё трое жителей региона. Они лишились 497 тысяч рублей. 

По данным фактам правоохранители проводят проверку.

 

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