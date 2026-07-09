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Промышленность

Правительство Брянской области и производитель сельхозтехники «СДМ» UMG договорились о сотрудничестве

2026, 09 июля 15:08
Правительство Брянской области и производитель сельхозтехники «СДМ» UMG договорились о сотрудничестве
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Правительство Брянской области и производитель сельхозтехники «СДМ» UMG договорились о сотрудничестве на выставке «Иннопром-2026». Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона. 

 

Брянская делегация приняла участие в Международной выставке «Иннопром-2026». Временно исполняющий обязанности губернатора Брянской области  Егор Ковальчук провёл рабочую встречу с  генеральным директором ООО «СДМ» UMG  Константином Николаевым. Брянская область – один из ключевых производственных регионов компании. Предприятия Группы компаний UMG в регионе выпускают автогрейдеры и сельскохозяйственную технику.

Правительство Брянской области и ООО «СДМ» UMG заключили соглашение о сотрудничестве в сфере развития производства дорожно-строительной и специальной техники,а  также укрепления промышленного потенциала региона. Документ определяет основные направления взаимодействия компании и региона для развития машиностроения.

«Подписание соглашения открывает новые возможности для совместной работы с Правительством региона по развитию промышленной кооперации, инженерных компетенций и подготовке квалифицированных кадров. Уверен, что такое взаимодействие будет способствовать развитию отечественного машиностроения и повышению конкурентоспособности российской дорожно-строительной техники», – отметил Константин Николаев.

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