Удар током в магазине: суд втрое увеличил компенсацию юной туристке из Стародуба

2026, 15 июля 11:28

Поездка в Сочи для семьи из Стародуба закончилась не сувенирами, а медицинскими документами и иском. Пятилетняя девочка получила удар электрическим током, прикоснувшись к прилавку в одном из магазинов курортного города.

Суд установил: за безопасность посетителей отвечает собственник помещения, и переложить эту обязанность не на кого. При пересмотре дела Брянский областной суд втрое увеличил компенсацию морального вреда ребёнку — до 60 тысяч рублей. Кроме того, впервые по этому делу выплату присудили и матери девочки — 30 тысяч рублей.

Решение важно не только для одной семьи. Оно подтверждает: отвечать за гостей курорта обязаны не только отели и санатории, но и магазины, кафе, торговые центры — любые объекты, куда заходит турист.

Если неприятность всё же случилась, алгоритм такой: сначала — медицинская помощь, затем — фиксация обстоятельств. Фотографии места происшествия, контакты свидетелей, чеки на лечение — всё пригодится. Также стоит сразу сообщить об инциденте администрации заведения и потребовать официальный акт: этот документ нередко решает исход дела в суде.

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