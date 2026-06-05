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Реконструкцию газопровода «Новозыбков» обсудили глава Брянщины и гендиректором ООО «Газпром межрегионгаз»

2026, 05 июня 11:10
Реконструкцию газопровода «Новозыбков» обсудили глава Брянщины и гендиректором ООО «Газпром межрегионгаз»
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Реконструкцию газопровода «Новозыбков» обсудили глава Брянщины и гендиректором ООО «Газпром межрегионгаз». Об этом врио губернатора Егор Ковальчук сообщил в своих соцсетях.

 

На ПМЭФ-2026 временно исполняющий обязанности губернатора Брянской области Егор Ковальчук встретился с генеральным директором ООО «Газпром межрегионгаз» Сергеем Густовым. Речь шла о догазификации, тарифах и разработке схем расположения объектов газоснабжения, повышении платежной дисциплины потребителей.

«По программе газификации на 2026-2030 годы запланировано техническое перевооружение восьми газораспределительных станций, а также реконструкция второй нитки газопровода-отвода с ГРС «Новозыбков». Это позволит увеличить объемы подачи газа действующим потребителям и подключить новых», — уточнил глава региона.

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