Реконструкцию газопровода «Новозыбков» обсудили глава Брянщины и гендиректором ООО «Газпром межрегионгаз»

2026, 05 июня 11:10

Реконструкцию газопровода «Новозыбков» обсудили глава Брянщины и гендиректором ООО «Газпром межрегионгаз». Об этом врио губернатора Егор Ковальчук сообщил в своих соцсетях.

На ПМЭФ-2026 временно исполняющий обязанности губернатора Брянской области Егор Ковальчук встретился с генеральным директором ООО «Газпром межрегионгаз» Сергеем Густовым. Речь шла о догазификации, тарифах и разработке схем расположения объектов газоснабжения, повышении платежной дисциплины потребителей.

«По программе газификации на 2026-2030 годы запланировано техническое перевооружение восьми газораспределительных станций, а также реконструкция второй нитки газопровода-отвода с ГРС «Новозыбков». Это позволит увеличить объемы подачи газа действующим потребителям и подключить новых», — уточнил глава региона.