Пассажиры вокзала в Брянске скачали 45 терабайт информации через бесплатный Wi-Fi

2026, 22 июля 18:09

Пассажиры вокзала в Брянске скачали 45 терабайт информации через бесплатный Wi-Fi за полгода. Об этом сообщили в пресс-службе Московской железной дороги.

С сентября 2015 года вокзальные комплексы Московской железной дороги оснащаются доступом к сети Wi-Fi. За полгода пассажиры и посетители вокзала Брянск-Орловский скачали 45 терабайт данных, воспользовавшись бесплатным интернетом. Это максимальный показатель среди всех вокзалов столичной магистрали.

Также вокзал в Бярнске вошёл в пятёрку лидеров по количеству загруженной с помощью Wi-Fi информации по всей сети «Российских железных дорог».

Фото Московской железной дороги