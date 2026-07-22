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Общество

Пассажиры вокзала в Брянске скачали 45 терабайт информации через бесплатный Wi-Fi

2026, 22 июля 18:09
Пассажиры вокзала в Брянске скачали 45 терабайт информации через бесплатный Wi-Fi
Источник фото

Пассажиры вокзала в Брянске скачали 45 терабайт информации через бесплатный Wi-Fi за полгода. Об этом сообщили в пресс-службе Московской железной дороги. 

 

С сентября 2015 года вокзальные комплексы Московской железной дороги оснащаются доступом к сети Wi-Fi. За полгода пассажиры и посетители вокзала Брянск-Орловский скачали 45 терабайт данных, воспользовавшись бесплатным интернетом. Это максимальный показатель среди всех вокзалов столичной магистрали.

Также вокзал в Бярнске вошёл в пятёрку лидеров по количеству загруженной с помощью Wi-Fi информации по всей сети «Российских железных дорог».

 

Фото Московской железной дороги

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