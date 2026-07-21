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ДТП

Женщина пострадала в ДТП на трассе в Брянском районе в понедельник

2026, 21 июля 11:09
Женщина пострадала в ДТП на трассе в Брянском районе в понедельник
Источник фото

Женщина пострадала в ДТП на трассе в Брянском районе в понедельник. Об  этом сообщили в региональном ГИБДД.

 

Утром 20 июля на 5-м км автодороги регионального значения «Брянск-Сельцо» в Брянском районе произошла авария. 65-летний мужчина за рулём мопеда WJ-50 не учёл дистанцию и врезался в движущийся впереди автомобиль «ВАЗ». 33-летний водитель на нерегулируемом перекрестке поворачивал налево.

69-летняя пассажирка получила травмы. Женщину госпитализировали. 

На водителя мопеда инспекторы составили административные материалы.

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