Женщина пострадала в ДТП на трассе в Брянском районе в понедельник

2026, 21 июля 11:09

Женщина пострадала в ДТП на трассе в Брянском районе в понедельник. Об этом сообщили в региональном ГИБДД.

Утром 20 июля на 5-м км автодороги регионального значения «Брянск-Сельцо» в Брянском районе произошла авария. 65-летний мужчина за рулём мопеда WJ-50 не учёл дистанцию и врезался в движущийся впереди автомобиль «ВАЗ». 33-летний водитель на нерегулируемом перекрестке поворачивал налево.

69-летняя пассажирка получила травмы. Женщину госпитализировали.

На водителя мопеда инспекторы составили административные материалы.