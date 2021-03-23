С предприятий Брянщины экспортировано около 900 тонн мяса в марте

С 1 по 21 марта 2021 года Управление Россельхознадзора по Брянской области проконтролировало и оформило на экспорт с предприятий региона 43 партий различной животноводческой продукции общим весом около 900 тонн.

В Королевство Саудовская Аравия отправлено 6 партий говядины общим весом 109 тонн, в Марокко была поставлена 1 партия говядины весом 20 тонн, а в Польшу — 2 партии мокросоленых шкур весом 40 тонн.

В Сербию и Румынию была экспортирована 31 партия белковой кормовой смеси общим весом 665 тонн. Кроме того, на территорию Украину поставлено 3 партии молочной продукции, общим весом около 60 тонн.

Всего же с начала года Управлением Россельхознадзора непосредственно с предприятий Брянской области на экспорт было сертифицировано 175 партий подконтрольной госветнадзору продукции общим весом 3562 тонны.