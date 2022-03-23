Сергеей Филипьев возглавил «Бежицкую сталь»

Бывший руководитель предприятия Игорь Мочалин стал гендиректором «Коломенского завода»

Губернатор Брянской области Александра Богомаза встретился с генеральным директором АО «ПО «Бежицкая сталь» Сергеем Филипьевым. Нового руководителя предприятия представил Игорь Мочалин. Он стал генеральным директором «Коломенского завода».

Игорь Мочалин руководил предприятием три года. За это время увеличились показатели производства и появились новые производственные площадки, например, центр механической обработки. Кроме того, отремонтированы административно-бытовые корпуса завода, созданы новые раздевалки и душевые. Территорию завода также облагородили и открыли главную проходную. Появились новые стоянки для авто-, мото-, велотранспорта. Также выросла зарплата.

Александр Богомаз пожелал Сергею Филипьеву двигаться по пути дальнейшего развития «Бежицкой стали».