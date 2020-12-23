Суд признал самостроем четырехэтажный СПА-комплекс в Брянске

Постройку на улице Прохладной предстоит снести.

Суд признал самостроем и постановил снести четырехэтажный СПА-комплекс на Прохладной улице в Брянске в районе дома 2ж.

При рассмотрении иска мэрии по существу суд установил, что вид разрешенного использования земельного участка по Прохладной улице предполагал строительство на нем индвидуального жилого дома до трех этажей, но никак не четырехэтажных бань, то есть здания общественного назначения.СПА-комплекс также не был официально введен в эксплуатацию, а проектная документация по нему и разрешение на строительство отсутствовали.

Нарушение земельного и строительного законодательства мэрия выявила еще в 2017 году. Однако владелица не только не исполнила предписание инспектора муниципального контроля об устранении нарушений, но и подарила СПА-комплекс третьему лицу.