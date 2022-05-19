Улицу Пролетарскую приведут в порядок в Брянске

На ремонт потратят 9 миллионов рублей.

Улицу Пролетарскую приведут в порядок в областном центре. В этом году отремонтируют участок 800 метров от улицы Луначарского до дома №70 по улице Пролетарской. Рабочие уже демонтируют старый бордюрный камень.

Подрядчик уложит новый асфальт и сделает около 1 700 квадратных метров тротуары. А на отдельных участках примерно на 800 квадратных метров расширят проезжую часть. Освещать дорогу 28 светодиодных светильников.

Ремонт улицы Пролетарской обойдётся в 9 млн рублей.