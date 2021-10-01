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В Брянске за 107,4 миллиона рублей модернизируют уличное освещение

2021, 01 октября 08:30 Экономика
В Брянске за 107,4 миллиона рублей модернизируют уличное освещение
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В мэрии обещают вывести областной центр из сумрака.

Около 107,4 миллиона рублей из бюджетов всех уровней потратят в Брянске в 2021 году на модернизацию системы уличного освещения.

По данным мэрии, на содержание сетей уличного освещения, протяженность которых в Брянске составляет 821,1 километра предусмотрено 27,6 миллиона рублей. На эти средства дорожное управление осуществляет текущий ремонт. Очередность работ определяют на основании обращений и заявок, поступающих от горожан и администраций.

Также в этом году из городского бюджета выделено 7,4 миллиона рублей на капитальный ремонт объектов наружного освещения.

За счет этих средств светильники и электропровода уже заменили по улицам Деснянский Спуск и Профсоюзов, переулкам Фокина и Чернышевского, на участках от улицы Вяземского до улицы Кольцова, 15, от улицы Никитина до здания художественной школы, а также по улице Лесной в поселке Радица-Крыловка.

Уже заключен контракт на капитальный ремонт наружного освещения по улице Жилстроя. До конца года планируют капитально отремонтировать объекты наружного освещения на двух участках по улице Гомельской (от улицы Дзержинского до улицы Льговской и от улицы Гомельской, 38, до улицы Транспортной), участке от завода «Литий» до здания ИК-2 и участка улицы Новозыбковской у детского сада «Деснянские звездочки». Проектно-сметная документация по этим объектам проходит государственную экспертизу.

Основные работы по модернизации системы наружного освещения проводят в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги». В ходе капитального ремонта 28 городских дорог обновят более 34 километров линий освещения. На эти цели в этом году выделено около 50 миллионов рублей.

Обновление некачественного уличного освещения стало возможным после того, как в этом году Арбитражный суд Брянской области принял решение о расторжении энергосервисного контракта, заключенного с ООО «АйТи Энергофинанс Брянск» в 2012 году. Четыре года иск городской администрации к недобросовестной компании рассматривался в судах разной инстанции. В апреле 2019 года суд признал, что установленное ООО «АйТи Энергофинанс Брянск» оборудование недостаточно освещает городские улицы.

«Сейчас в Брянске ведется системная работа по модернизации наружного освещения. Ежегодно из бюджетов разных уровней выделяется финансирование, чтобы вывести городские улицы из сумрака. За последние годы мы обновили уже более 150 километров линий освещения», – сообщил мэр Александр Макаров.

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