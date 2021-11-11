В Брянской области подорожали картофель и яйца и подешевело пиво

Наибольший скачок цен зафиксирован в овощной группе.

В октябре в Брянской области резко подорожали продукты. Как сообщает Брянскстат, овощи стали дороже на 29%, картофель подорожал на 12,9%, фрукты и цитрусовые – на 2,4%.

Яйца за месяц стали дороже на 19,4%, сахар – на 6,7%, макароны и крупы – на 3,9%, чай, кофе, какао – на 3,0%, мясопродукты – на 2,1%, овощные консервы и безалкогольные напитки – на 1,5%, масло и жиры – на 1,4%, варенье, джем, повидло, мед – на 1,3%, кондитерские изделия – на 1,2%, рыбопродукты – на 1,1%, молоко и молочная продукция, мука – на 0,9%, фруктово-ягодные консервы – на 0,8%, сыр – на 0,7%, маргарин – на 0,6%, хлеб и хлебобулочные изделия – на 0,1%.

Алкоголь в октябре подорожал на 0,3%, в том числе стоимость виноградных вин выросла на 1%, водки – на 0,1%. Пиво, напротив, подешевело на 0,4%.