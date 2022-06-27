Верхний слой асфальта укладывают рабочие на Северо-западном обходе Брянска

Подрядчик начал менять ограждение.

На автодороге Северо-западный обход Брянска рабочие укладывают верхний слой асфальтобетона. Об этом рассказали в Управлении автомобильных дорог Брянской области.

В этом году подрядчик «Дорстрой 32» отремонтируют 11,5 км на участке с 35 по 46 км Северо-западного обхода Брянска.

Рабочие уже уложили армирующий слой из базальтовой сетки и выравнивающий слой асфальтобетона. Сейчас делаю верхний слой проезжей части. Также подрядная организация начала менять ограждения на мостах и дороге.

В следующем году ремонт продолжится ещё на четырёх километрах автодороги Северо-Западный обход города Брянска.