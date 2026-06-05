Врио губернатора Брянской области встретился с гендиректором ПАО «Россети Центр» на ПМЭФ-2026

2026, 05 июня 09:05

Врио губернатора Брянской области обсудил развитие инфраструктуры с гендиректором ПАО «Россети Центр» на ПМЭФ-2026. Об этом глава региона сообщил в своих соцсетях.

Временно исполняющий обязанности губернатора Брянской области Егор Ковальчук участвует в ПМЭФ-2026. В рамках форума он встретился с генеральным директором ПАО «Россети Центр» — управляющей организации ПАО «Россети Центр и Приволжье» Борисом Эбзеевым. Они

обсудили обеспечение работы электросетевого комплекса региона, развитие инфраструктуры и подготовку к осенне-зимнему периоду.

«Особое внимание — работе энергетиков в приграничье по оперативному восстановлению поврежденных энергообъектов и повышению надежности электроснабжения», — отметил Егор Ковальчук.

Глава региона уточнил, что с начала года «Брянскэнерго» обеспечило электроснабжение 273 объектов, в том числе производственных и сельскохозяйственных предприятий, а также объектов социальной инфраструктуры.

«В планах — подключение новых спортивно-оздоровительных комплексов и объектов образования», — отметил Егор Ковальчук.