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Деньги

Выплатами пострадавшим от атак ВСУ брянцам будет заниматься отдельное ведомство

2026, 03 июня 09:46
Выплатами пострадавшим от атак ВСУ брянцам будет заниматься отдельное ведомство
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Выплатами пострадавшим от атак ВСУ брянцам будет заниматься отдельное ведомство. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства. 

1 июня врио губернатора Брянской области Егор Ковальчук провёл совещание со своими заместителями. Речь шла о выплатах жителям региона, пострадавшим от атак ВСУ. 

В Брянской области существует несколько мер поддержки:

— единовременная материальная помощь в сумме 15 675 рублей,

— финансовая помощь в связи с утратой части движимого имущества — 78 375 рублей, а в случае полной утраты – 156 750 рублей. 

— единовременное пособие за причиненный лёгкий вред здоровью — 313,5 тысяч рублей, средний и тяжкий вред здоровью – 627 тысяч рублей.

— единовременное пособие семьям в связи с гибелью родных в размере 1 млн 567,5 тысяч рублей в равных долях каждому члену семьи.

С момента реализации мер деньги получили более чем 4,5 тысяч жителям Брянской области. При этом граждане жалуются на длительный срок получения выплат. 

Врио губернатора региона Егор Ковальчук поручил в короткие сроки организовать работу по оказанию помощи пострадавшим по принципу «одного окна». Заниматься вопросами выплат будут не разные отделы и департаменты, а одно специальное подразделение.

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