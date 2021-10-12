Выручка торговцев на овощных ярмарках в Брянске возросла на треть

В мэрии подвели итоги очередной ярмарки выходного дня.
В Брянской городской администрации подвели итоги очередной ярмарки выходного дня, которая прошла в минувшую субботу, 9 октября.
По данным мэрии, спрос на продукцию местных производителей растет. В этот раз продано на 27% больше сельхозпродукции по сравнению с предыдущей ярмаркой. В общей сложности горожане приобрели 143,6 тонны овощей и фруктов.
Лидером продаж остается картофель – его продано 118 тонн. Также горожане приобрели 8,3 тонны лука, 6,8 тонны яблок, 4,4 тонны капусты, а также 2,5 тонны моркови и 1,8 тонны свеклы.
Стоимость картофель на ярмарке 9 октября составляла 25-38 рублей за килограмм, лука – 20-40 рублей за килограмм, яблок – 50-90 рублей за килограмм, капусты – 30-35 рублей за килограмм, моркови – 25-35, свеклы – 30-40 рублей за килограмм.
В минувшую субботу в ярмарке приняли участие 132 сельхозтоваропроизводителя из 17 районов Брянской области. Места для них предоставляются бесплатно.
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