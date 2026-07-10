Брянская станция переливания крови обеспечила госпитали Минобороны важными препаратами

2026, 10 июля 13:56

Брянская станция переливания крови обеспечила госпитали Минобороны ценными лиофилизированными компонентами крови. Об этом сообщили в соцсетях медучреждения.

Брянская областная станция переливания крови в феврале 2026 года получила от Правительства Российской Федерации задание на обеспечение военных госпиталей Министерства обороны лиофилизированными компонентами крови. Работа была рассчитана на год. Но военным требовались жизненнованые препараты как можно скорее. И брянские медикам и донорам удалось выполнить задачу досрочно.

Вторым заданием стало обеспечение лиофилизированными компонентами крови госпиталей Минобороны РФ, расположенных непосредственно в зоне проведения СВО. Военные медики также попросили обеспечить их полным объёмом досрочно. И вновь брянская станция смогла невозможное. Очередной ценный груз с пожеланиями от доноров был отпрвлен в зону СВО. Задание Правительства России полностью исполнено.

«Учитывая географию поставок и события, происходящие сегодня в зоне СВО, мы с уверенностью можем сказать, что в медицинских подсумках у многих бойцов штурмовых подразделений, освободивших Константиновку, «гуляющих» на объездной города Запорожье, во многих ПМГ, а также в госпиталях находятся частички доноров из Брянской области, позволяющие спасать жизни наших защитников», – отметили сотрудники медучреждения.