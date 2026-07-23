Брянские компании смогут побороться за титул лучшего работодателя-донора

2026, 23 июля 11:56

Российский Красный Крест в Брянске приглашает городские компании побороться за титул лучшего работодателя-донора — во всероссийском конкурсе «Лидер корпоративного донорства», который в этом году проходит уже в пятый раз.

Заявиться можно в нескольких номинациях: за лучшую мотивационную программу для доноров, удачную информационную кампанию, корпоративный День донора, развитие донорства костного мозга или сильную донорскую команду. Отдельно оценят самый яркий медиапроект и самую трогательную историю сотрудника, который регулярно сдаёт кровь.

Участвовать могут организации любой формы собственности — от коммерческих фирм до бюджетных учреждений, а сравнивать их будут в трёх группах в зависимости от численности штата.

«Компании, которые системно занимаются донорством — организуют донорские дни, информируют сотрудников и помогают им участвовать в акциях, — напрямую влияют на то, насколько стабильны запасы донорской крови в регионе. Надеемся, что брянские организации представят на конкурс и уже действующие проекты, и те, что только готовятся к запуску», — подчеркнул член брянского президиума Красного Креста Дмитрий Корнилов.

Заявки принимают до 1 августа 2026 года по адресу 32region@redcross.ru, а с положением конкурса можно ознакомиться на сайте bryansk.redcross.ru.

По материалам сайта КП-Брянск