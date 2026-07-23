Водитель «ВАЗа» погиб в аварии на трассе в Стародубском районе

2026, 23 июля 10:38

Водитель «ВАЗа» погиб в аварии на трассе в Стародубском районе. Об этом сообщили в региональном ДТП.

Ранним утром 22 июля на 3-м км автодороги «Брянск – Новозыбков – Стародуб – Рюхов» в Стародубском районе произошло ДТП. 27-летний мужчина за рулём автомобиля «ВАЗ» выехал на встречную полосу и врезался в Opel.

Водитель «ВАЗа» от полученных травм умер в больнице. 70-летний автомобилист из иномарки после осмотра врачами был отпущен с назначением амбулаторного лечения.

Инспекторы установили, что за последние два года водитель отечественной легковушки девять раз привлекался к административной ответственности за нарушение Правил дорожного движения. В момент ДТП мужчина не был пристегнут ремнём безопасности.

По факту ДТП полицейские проводят следственные и оперативные мероприятия.