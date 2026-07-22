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Здоровье

Слёзы по прайсу: чем Брянску грозит новый тренд на платное сочувствие

2026, 22 июля 11:48
Слёзы по прайсу: чем Брянску грозит новый тренд на платное сочувствие
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В стране появилась профессия, о которой ещё пару лет назад никто не слышал, — платный слушатель. Услуга называется нытинг: клиент выговаривается о наболевшем, исполнитель внимает и поддерживает. Главное правило — никаких непрошеных советов и осуждения. На Смоленщине такие объявления уже исчисляются десятками,  – пишет сайт АиФ-Смоленск – и до брянских широт тренду остаётся один шаг.

Час душевного разговора стоит от 400 до 900 рублей. Кто-то работает только онлайн — звонки, голосовые, переписка. Кто-то готов встретиться лично: пройтись по парку, посидеть в кафе — исключительно по-дружески. Одна из исполнительниц придумала услугу-хит: за 500–900 рублей она подробно ответит на «письмо, которое никто не прочитает».

Спрос нестабильный: день телефон молчит, а день — до десяти звонков. Основная аудитория — женщины, особенно молодые мамы в декрете, которым банально не хватает поддержки. Темы вечные: финансы, семья, одиночество.

Специалисты относятся к явлению без восторга, но и без паники. Выговориться — нормальная человеческая потребность, и как «скорая помощь» нытинг работает. Однако глубинные проблемы он не решает — тут нужен профессионал. Есть риск и у самих «ушей»: непрофессионал невольно проживает чужие драмы вместе с клиентом, а это верная дорога к эмоциональному выгоранию.

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