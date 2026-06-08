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27 медалей завоевали брянские спортсмены на чемпионате и первенство ЦФО по ВМX

2026, 08 июня 09:04
27 медалей завоевали брянские спортсмены на чемпионате и первенство ЦФО по ВМX
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27 медалей завоевали брянские спортсмены на чемпионате и первенство ЦФО по ВМX. Об этом сообщили в региональном департаменте физкультуры и спорта. 

 

На прошлой неделе на велодроме Брянского государственного училища олимпийского резерва состоялся чемпионат и первенство Центрального Федерального округа по BMX гонкам. Участие в сорванной приняли около 50 спортсменов из разных регионов. Они выступили в дисциплинах: гонка на время, гонка «Классик» и гонка — эстафета.

Брянские экстремалы от 13 лет и старше завоевали 13 золотых, восемь серебряных и шесть бронзовых медалей.

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