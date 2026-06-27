Брянские журналисты провели рейд по автозаправкам областного центра

2026, 27 июня 14:09

Брянские журналисты провели рейд по автозаправкам областного центра. Об этом рассказали в РИА «Стрела».

Корреспонденты РИА «Стрела» провели рейд по автозаправочным станциям Брянска. Журналисты проверили, насколько правдива информация о ценах на бензин и очередях.

Владельцы частных АЗС оперативно отреагировали на повышенный спрос. Цены на них заметно выросли, а на некоторых таких точках нет бензина марки АИ-95. Журналисты побывали на нескольких частных заправках. Цены за литр бензина марки АИ–95 на них варьируются от 96 до 98,95 рублей, на АИ–92 – от 79,90 до 96,95 рублей, а на ДТ – от 82,90 до 85 рублей.

На федеральных сетевых заправках – «Лукойле», «Т-бойле», «Нефтике», государственной «Роснефти», а также областной сети «Держава» топливо есть в наличии, а цены значительно ниже. Стоимость литра АИ — 95 составляет от 69,20 до 96 рублей, АИ – 92 – от 63,60 до 89 рублей, а ДТ – от 75,05 – 89 рублей.

Огромных очередей на всех АЗС также журналисты не обнаружили. На некоторых можно было заправиться без длительного ожидания.

Фото: РИА «Стрела»