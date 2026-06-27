Сейчас в Брянске О проекте Персональные данные Правовая информация Рекламодателям
Go32
Общество

Брянские журналисты провели рейд по автозаправкам областного центра

2026, 27 июня 14:09
Брянские журналисты провели рейд по автозаправкам областного центра
Источник фото

Брянские журналисты провели рейд по автозаправкам областного центра. Об этом рассказали в РИА «Стрела».

 

Корреспонденты РИА «Стрела» провели рейд по автозаправочным станциям Брянска. Журналисты проверили, насколько правдива информация о ценах на бензин и очередях.

Владельцы частных АЗС оперативно отреагировали на повышенный спрос. Цены на них заметно выросли, а на некоторых таких точках нет бензина марки АИ-95. Журналисты побывали на нескольких частных заправках. Цены за литр бензина марки АИ–95 на них варьируются от 96 до 98,95 рублей, на АИ–92 – от 79,90 до 96,95 рублей, а на ДТ – от 82,90 до 85 рублей. 

На федеральных сетевых заправках – «Лукойле», «Т-бойле», «Нефтике», государственной «Роснефти», а также областной сети «Держава» топливо есть в наличии, а цены значительно ниже. Стоимость литра АИ — 95 составляет от 69,20 до 96 рублей, АИ – 92 – от 63,60  до 89 рублей, а ДТ – от  75,05 – 89 рублей.

Огромных очередей на всех АЗС также журналисты не обнаружили. На некоторых можно было заправиться без длительного ожидания.

 

Фото: РИА «Стрела»

Метки:
Подписывайтесь на ГОРОД32 в MAX

Читайте также

Двукратный чемпион мира по рукопашному бою встретился с юными спортсменами
26 июня 17:39
Двукратный чемпион мира по рукопашному бою встретился с юными спортсменами
В Брянске по нацпроекту обновят улицу Чернышевского
26 июня 16:40
В Брянске по нацпроекту обновят улицу Чернышевского
Брянец проведёт в колонии 10 лет за жестокое убийство женщины
26 июня 14:26
Брянец проведёт в колонии 10 лет за жестокое убийство женщины

Самое читаемое

Рубрики

Популярные теги

Брянская область (15648) брянск (7017) ДТП (2787) ГИБДД (2352) прокуратура (2130) уголовное дело (2075) Александр Богомаз (1998) суд (1795) авария (1682) мчс (1558) коронавирус (1272) дороги (1098)