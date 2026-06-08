Брянские легкоатлеты завоевали восемь золотых медалей чемпионата и первенства ЦФО. Об этом сообщили в региональном департаменте физкультуры и спорта.
В Смоленске на прошлой неделе прошли чемпионат и первенство Центрального федерального округа по лёгкой атлетике. Брянские спортсмены успешно представили регион.
Среди мужчин и женщин первые места заняли Мария Кочанова в прыжках в высоту, Кристина Карпейкина в беге на 200 метров и Никита Коротков в прыжках с шестом.
Среди спортсменов до 23 лет золотые медали завоевали бегуны Захар Соболев и Дарья Буравцева. Также первым стал Никита Якушев в 10-борье.
Среди юниоров в возрасте до 20 лет на высшую ступень пьедестала почёта поднялись бегуны Елизавета Сапунова и Михаил Жидков.