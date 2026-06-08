Брянские легкоатлеты завоевали восемь золотых медалей чемпионата и первенства ЦФО

2026, 08 июня 08:23

Брянские легкоатлеты завоевали восемь золотых медалей чемпионата и первенства ЦФО. Об этом сообщили в региональном департаменте физкультуры и спорта.

В Смоленске на прошлой неделе прошли чемпионат и первенство Центрального федерального округа по лёгкой атлетике. Брянские спортсмены успешно представили регион.

Среди мужчин и женщин первые места заняли Мария Кочанова в прыжках в высоту, Кристина Карпейкина в беге на 200 метров и Никита Коротков в прыжках с шестом.

Среди спортсменов до 23 лет золотые медали завоевали бегуны Захар Соболев и Дарья Буравцева. Также первым стал Никита Якушев в 10-борье.

Среди юниоров в возрасте до 20 лет на высшую ступень пьедестала почёта поднялись бегуны Елизавета Сапунова и Михаил Жидков.