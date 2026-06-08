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Здоровье

Брянские тяжелоатлеты привезли две медали с первенства России

2026, 08 июня 12:31
Брянские тяжелоатлеты привезли две медали с первенства России
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Брянские тяжелоатлеты привезли две медали с первенства России. Об этом сообщили в городском спорткомитете. 

 

В города Ноябрьске в минувщеи выходные завершилось первенство России по тяжёлой атлетике среди юниоров и юниорок. На помост спортивно-оздоровительном комплексе «Зенит» имени Юрия Морозова вышли 211 тяжелоатлетов из 41 региона страны. Они разыграли 60 комплектов наград.

Воспитанник спортивной школы олимпийского резерва «Сталь» города Брянска Максим Могучев в сумме двоеборья показал результат в 351 килограмм. Он завоевал золотую медаль первенства. 

В в весовой категории до 109 кг выступил спортсмен СШОР «Сталь» Артём Трошин. В сумме двоеборья он выступил с результатом 341 кг. Брянец стал серебряным призёром. 

 

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