Брянские тяжелоатлеты привезли две медали с первенства России. Об этом сообщили в городском спорткомитете.
В города Ноябрьске в минувщеи выходные завершилось первенство России по тяжёлой атлетике среди юниоров и юниорок. На помост спортивно-оздоровительном комплексе «Зенит» имени Юрия Морозова вышли 211 тяжелоатлетов из 41 региона страны. Они разыграли 60 комплектов наград.
Воспитанник спортивной школы олимпийского резерва «Сталь» города Брянска Максим Могучев в сумме двоеборья показал результат в 351 килограмм. Он завоевал золотую медаль первенства.
В в весовой категории до 109 кг выступил спортсмен СШОР «Сталь» Артём Трошин. В сумме двоеборья он выступил с результатом 341 кг. Брянец стал серебряным призёром.