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Соревнования по чир спорту «Дебри» прошли в Брянске

2026, 09 июня 18:00
Соревнования по чир спорту «Дебри» прошли в Брянске
Источник фото

Соревнования по чир спорту «Дебри» собрали 150 участников в Брянске. Об этом сообщили в региональном профильном департаменте. 

 

В минувшие выходные в Брянске прошли турнир области по чир спорту и массовые соревнования «Дебри». Участие в мероприятии приняли 150 юных спортсменов, представляющих семь клубов Брянска, Смоленска, Белгорода и Санкт-Петербурга.

На суд профессионального жюри ребята представили яркие выступления в дисциплинах чирлидинг-стант, чирлидинг, чир-данс-шоу, чир-фристайл и чир-джаз. Спортсмены соревновались в командах, двойках и соло.

Победители и призёры получили грамоты, медали и кубки.

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