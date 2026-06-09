Соревнования по чир спорту «Дебри» прошли в Брянске

2026, 09 июня 18:00

Соревнования по чир спорту «Дебри» собрали 150 участников в Брянске. Об этом сообщили в региональном профильном департаменте.

В минувшие выходные в Брянске прошли турнир области по чир спорту и массовые соревнования «Дебри». Участие в мероприятии приняли 150 юных спортсменов, представляющих семь клубов Брянска, Смоленска, Белгорода и Санкт-Петербурга.

На суд профессионального жюри ребята представили яркие выступления в дисциплинах чирлидинг-стант, чирлидинг, чир-данс-шоу, чир-фристайл и чир-джаз. Спортсмены соревновались в командах, двойках и соло.

Победители и призёры получили грамоты, медали и кубки.