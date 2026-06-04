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Происшествия

Житель Унечи остался без иномарки за повторное пьяное вождение

2026, 04 июня 15:46
Житель Унечи остался без иномарки за повторное пьяное вождение
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Житель Унечи остался без иномарки за повторное пьяное вождение. Об этом сообщили в региональной прокуратуре. 

 

Брянский суд вынес приговор по уголовному делу о повторном управлении автомобилем водителем в состоянии опьянения. На скамье подсудимых оказался 33-летний житель  Унечского района. 

На улице Ленина в городе Унече фигуранта за рулём автомобиля MAZDA 3 остановили сотрудники дорожно-патрульной службы. Мужчина был пьян. При этом ранее он уже привлекался к административной ответственности за аналогичное нарушение закона.

Суд приговорил виновного к 220 часам обязательных работ, а также лишил его права управления транспортными средствами на два года и два месяца. Автомобиль конфискован и обращен в доход государства. Решение не вступило в законную силу.

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