Житель Унечи остался без иномарки за повторное пьяное вождение

2026, 04 июня 15:46

Житель Унечи остался без иномарки за повторное пьяное вождение. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

Брянский суд вынес приговор по уголовному делу о повторном управлении автомобилем водителем в состоянии опьянения. На скамье подсудимых оказался 33-летний житель Унечского района.

На улице Ленина в городе Унече фигуранта за рулём автомобиля MAZDA 3 остановили сотрудники дорожно-патрульной службы. Мужчина был пьян. При этом ранее он уже привлекался к административной ответственности за аналогичное нарушение закона.

Суд приговорил виновного к 220 часам обязательных работ, а также лишил его права управления транспортными средствами на два года и два месяца. Автомобиль конфискован и обращен в доход государства. Решение не вступило в законную силу.