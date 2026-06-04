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Директор брянской пекарни получил штраф за нарушение требований охраны труда

2026, 04 июня 10:04
Директор брянской пекарни получил штраф за нарушение требований охраны труда
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Директор брянской пекарни получил штраф за нарушение требований охраны труда. Об этом сообщили в региональной прокуратуре. 

 

Сотрудники надзорного ведомства выявили нарушения законодательства в сфере охраны труда на предприятии, занимающемся производством хлеба в Почепском районе.  Проверяющие выяснили, что работники не были обеспечены средствами индивидуальной защиты в соответствии с нормативами и сроками. На момент проверки не было сведений об ознакомлении сотрудников с инструкциями по охране труда. Также новые работники были допущены к исполнению обязанностей без прохождения обязательного медицинского осмотра.

По инициативе прокуратуры директора предприятия привлекли к административной ответственности. Он оштрафован на 15 тысяч рублей.

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