Незаконную автозаправку и автомойку убрали в Брянске

2026, 06 июля 13:33

Незаконную автозаправку и автомойку убрали в Брянске после вмешательства прокуратуры. Об этом сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

Сотрудники прокуратуры обнаружили на улице Бежицкой в Советском районе города автозаправочную станцию и автомоечный комплекс, возведенные с нарушением законодательства. Земельный участок не был предназначен для такого вида объектов. Кроме того, при эксплуатации АЗС и автомойки владелец допустил нарушения требований пожарной, промышленной безопасности и санитарно-эпидемиологических норм.

Прокуратура направила в суд иск с требованием демонтировать незаконные объекты. Ответчик добровольно снёс АЗС и автомойку.