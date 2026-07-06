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Незаконную автозаправку и автомойку убрали в Брянске

2026, 06 июля 13:33
Незаконную автозаправку и автомойку убрали в Брянске
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Незаконную автозаправку и автомойку убрали в Брянске после вмешательства прокуратуры. Об этом сообщили в пресс-службе надзорного ведомства. 

 

Сотрудники прокуратуры обнаружили на улице Бежицкой в Советском районе города автозаправочную станцию и автомоечный комплекс, возведенные с нарушением законодательства. Земельный участок не был предназначен для такого вида объектов. Кроме того, при эксплуатации АЗС и автомойки владелец допустил нарушения требований пожарной, промышленной безопасности и санитарно-эпидемиологических норм.

Прокуратура направила в суд иск с требованием демонтировать незаконные объекты. Ответчик добровольно снёс АЗС и автомойку.

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