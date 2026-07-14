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ДТП

Водитель отвлёкся на телефон и сбил пенсионерку на брянской трассе

2026, 14 июля 12:24
Водитель отвлёкся на телефон и сбил пенсионерку на брянской трассе
Источник фото

Водитель отвлёкся на телефон и сбил пенсионерку на брянской трассе. Об этом сообщили в региональном ГИБДД. 

 

Авария произошла 12 июля около полудня на третьем километре трассы «Дятьково — Любохна» в Дятьковском районе. 55‑летний водитель отвлёкся на телефон от управления автомобилем Kia и сбил 63‑летнюю женщину. Она пересекала проезжую часть по нерегулируемому переходу. 

Пешеход с травмами попала в больницу. На водителя инспекторы составили три административных материала.  Правоохранители проводят проверку по факту ДТП.

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