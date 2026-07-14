Водитель отвлёкся на телефон и сбил пенсионерку на брянской трассе

2026, 14 июля 12:24

Водитель отвлёкся на телефон и сбил пенсионерку на брянской трассе. Об этом сообщили в региональном ГИБДД.

Авария произошла 12 июля около полудня на третьем километре трассы «Дятьково — Любохна» в Дятьковском районе. 55‑летний водитель отвлёкся на телефон от управления автомобилем Kia и сбил 63‑летнюю женщину. Она пересекала проезжую часть по нерегулируемому переходу.

Пешеход с травмами попала в больницу. На водителя инспекторы составили три административных материала. Правоохранители проводят проверку по факту ДТП.