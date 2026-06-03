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Юные фигуристы Брянска завоевали 10 медалей областного первенства

2026, 03 июня 14:37
Юные фигуристы Брянска завоевали 10 медалей областного первенства
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Юные фигуристы Брянска завоевали 10 медалей областного первенства. Об этом сообщили в региональном департаменте физкультуры и спорта. 

 

В минувшие выходные в городе Клинцы прошло открытое первенство по фигурному катанию на коньках. Турнир посвятили Дню защиты детей.

Брянск представили 22 воспитанника спортивной школы по фигурному катанию. Первые места заняли Елизавета Артамошина, Анастасия Власенко, Валерия Пацкова, Анастасия Блиферниц и Лука Сериков. Серебряным призёром стала Милана Левкина. Бронзовые медали завоевали Евангелина Дегтева, Арина Никифорова, Вероника Бирюлина и Виктория Сомсикова.

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