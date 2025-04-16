11 брянцев обманули лжесотрудники госструктур и маркетплейсов на прошлой неделе. Об этом сообщили в региональном УМВД.

На прошлой неделе в Брянской области участились случаи телефонный мошенничеств, в которых незнакомцы представлявлялись сотрудниками различных органов, организаций, крупных компаний, маркетплейсов и специализированных сайтов.

Так, 35-летнему жителю Советского района позвонил якобы представитель пансионата и предложил купить путевку по привлекательной цене. Мужчина перевёл 140 тысяч рублей. Но информация о бронировании так и не поступила. Лишь позже заявитель понял, то стал жертвой обмана.

А 73-летней жительнице Почепского района неоднократно звонили лжепредставители торговых площадок и надзорных органов. Под предлогом подтверждения персональных данных пенсионерка ненароком пополнила кошельки злоумышленников на 1 340 000 рублей.

Всего за неделю 11 жителей региона стали жертвами подобного рода мошенничеств. Они лишились 2 835 000 рублей.