11 фактов незаконного оборота оружия выявили за два дня брянские полицейские

Брянские правоохранители выявили 11 фактов незаконного оборота оружия выявили за два дня. Об этом сообщили в региональном УМВД.

В течение двух дней полицейские Брянской области проводили оперативно-профилактическое мероприятие «Арсенал». За этот период стражи порядка выявили 11 фактов незаконного оборота оружия и боеприпасов, в том числе времен Великой Отечественной войны. По трём из них возбуждены уголовные дела. Четыре человека сдали запрещенные предметы добровольно.

Из незаконного оборота полицейские изъяли две единицы огнестрельного оружия и 13 боеприпасов различного калибра.