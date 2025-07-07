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14 миллионов отдал мошенникам житель Брянска

2025, 07 июля 17:15 Происшествия
14 миллионов отдал мошенникам житель Брянска
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14 миллионов отдал мошенникам житель Бежицкого района Брянска. Об этом сообщили в региональном УМВД.

 

На прошлой неделе в полицию Брянской области обратились 24 жертвы дистанционных мошенников. Злоумышленники похитили у брянцев 21 469 000 рублей. 

Почти в половине случаев телефонные мошенники представлялись сотрудниками банков. Они информировали о якобы подозрительных действиях со счетами и картами. Со счетов десяти брянцев лжебанкиры похитили 5 582 000 рублей. 

А житель Бежицкого района Брянска поставил «антирекорд». Дистанционные мошенники убедили мужчину, что его сбережениям угрожают злоумышленники. Сохранить их можно только передав деньги курьерам для внесения на «безопасный счет». Выполнив все указания злоумышленников потерпевший лишился 14 250 000 рублей.

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