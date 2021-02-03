Житель Бежицкого района перевел дистанционному мошеннику 17 200 рублей

На удочку злоумышленников в популярной социальной сети попался 30-летний житель Бежицкого района областного центра, сообщает пресс-служба УМВД России по Брянской области.

Мужчина откликнулся на просьбу «друга» о краткосрочном займе и перевел на указанный им счет 17 200 рублей. Как выяснилось позднее, аккаунт приятеля был взломан.

Полицейские уточняют обстоятельства происшествия и решают вопрос о возбуждении уголовного дела по статье «Мошенничество».

Напомним, двух жительниц Брянска мошенники обманули почти на 300 тысяч рублей.