16 единиц огнестрельного оружия изъяли брянские стражи порядка

За два дня правоохранители Брянской области изъяли 16 единиц нарезного и гладкоствольного оружия. Об этом сообщили в региональном УМВД.

Брянские правоохранители два дня проводили оперативно-профилактическое мероприятие «Арсенал». За это время сотрудники полиции выявили 17 правонарушений в сфере незаконного оборота оружия. По восьми фактам возбудили уголовные дела. А ещё по шести назначили экспертизы. Три человека сдали оружие добровольно

Из незаконного оборота стражи порядка изъяли 16 единиц нарезного и гладкоствольного оружия и 20 боеприпасов различного калибра.