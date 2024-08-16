16-летний байкер попал в больницу после аварии в Новозыбкове

16-летний байкер попал в больницу с травмой головы после аварии в Новозыбкове. О происшествии сообщили в региональной Госавтоинспекции.

На улице Первомайская в городе Новозыбков произошла авария. 32-летний водитель за рулём Lada при повороте налево не пропустил мопед Racer. 16-летний парень ехал прямо во встречном направлении. Транспортные средства столкнулись.

Подросток попал в больницу с закрытой черепно-мозговой травмой и сотрясением головного мозга.

Полиция проводит проверку по факту аварии.