17-летнего лидера экстремистской группировки допросили в Брянске

Несовершеннолетний неонацист планировал преступления по национальному признаку.

В СУ СК РФ по Брянской области рассказали подробности задержания создателя и лидера межрегионального экстремистского сообщества.

Не позднее сентября 2020 года 17-летний уроженец Пермского края создал и возглавил экстремистское сообщество. Он разработал его организационную структуру, распределив обязанности среди участников, а также план по его расширению.

Для привлечения новых членов он создал в соцсетях группы «Национально-возрожденческая стезя русского патриотизма» («НВСРП») и «Правый обозреватель (Национализм) Брянск».

Переехав в Брянскую область, несовершеннолетний координировал работу экстремистского сообщества, в том числе и на территории Пермского края, осуществлял идейную обработку и вербовку сторонников для последующего совместного совершения преступлений экстремистской направленности.

Преступление выявили сотрудники УФСБ России по Брянской области.

Подозреваемого задержали и заключили под стражу. Ему предъявили обвинение в создании экстремистского сообщества. На допросе он признал свою вину и дал показания. Ему грозит до 10 лет заключения.