18-летнего грабителя задержали брянские стражи порядка

18-летнего грабителя задержали полицейские Новозыбковского района. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

Ранним утром 28 января в больницу с переломом голени обратился 39-летний житель Новозыбкова. На улице Садовой на него напал неизвестный. Злоумышленник избил его, забрал мобильный телефон и скрылся.

Оперативники уголовного розыска по горячим следам задержали 18-летнего парня. Ранее в поле зрения правоохранителей юноша не попадал. При задержании полицейские изъяли у него похищенный телефон.

Возбуждено уголовное дело по статье «Грабеж». Молодому человеку грозит до семи лет колонии.