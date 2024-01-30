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18-летнего грабителя задержали брянские стражи порядка

2024, 30 января 17:39 Происшествия
18-летнего грабителя задержали брянские стражи порядка
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18-летнего грабителя задержали полицейские Новозыбковского района. Об этом сообщили в региональной прокуратуре. 

Ранним утром 28 января в больницу с переломом голени обратился 39-летний житель Новозыбкова. На улице Садовой на него напал неизвестный. Злоумышленник избил его, забрал мобильный телефон и скрылся.

Оперативники уголовного розыска по горячим следам задержали 18-летнего парня. Ранее в поле зрения правоохранителей юноша не попадал. При задержании полицейские изъяли у него похищенный телефон.

Возбуждено уголовное дело по статье «Грабеж».  Молодому человеку грозит до семи лет колонии.

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